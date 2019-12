Esporte Palmeiras chega a acordo com Sampaoli e fica próximo de anunciar técnico A oficialização do treinador argentino deve ocorrer nos próximos dias, e a principal pendência é a rescisão de contrato do argentino com o Santos

O Palmeiras chegou a um acordo com o técnico Jorge Sampaoli. O presidente do clube, Mauricio Galiotte, se reuniu com o treinador nesta quinta-feira, no Rio. Sampaoli aceitou reduzir a pedida salarial, e os valores serão compensados com bônus por metas alcançadas. Com o acerto entre as partes, os advogados analisam o contrato e o técnico pode ser anunciado nos próximos d...