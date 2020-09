Esporte Palmeiras cede novo empate e perde chance de colar no topo do Brasileiro Apesar de ser o único invicto no Brasileiro até agora, o Palmeiras é também quem mais empatou

Pela sexta vez no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou. Neste domingo (20), a equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou no 1 a 1 com o Grêmio, pela 11ª rodada do Nacional, em Porto Alegre. Raphael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, mas Ferreira empatou, já nos acréscimos, tudo na segunda etapa do jogo. Apesar de ser o único invicto no Brasileiro at...