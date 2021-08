Esporte Palmeiras cede Lucas Lima ao Fortaleza por empréstimo Lucas chegou ao Palmeiras em 2017 e nunca correspondeu em campo ao que se esperava dele em razão do tempo em que atuou no Santos e chegou à seleção brasileira

O meia Lucas Lima será jogador do Fortaleza. O jogador do Palmeiras chega ao clube cearense por empréstimo até o fim da temporada. O Fortaleza vai arcar com 40% dos vencimentos do atleta, que giram em torno de R$ 1 milhão por mês. Lucas chegou ao Palmeiras em 2017 e nunca correspondeu em campo ao que se esperava dele em razão do tempo em que atuou no Santos e cheg...