O Palmeiras desperdiçou a chance de ficar a um ponto do líder Internacional e empatou em 2 a 2 com o Sport, neste domingo (13), no Allianz Parque, em duelo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após sair atrás no placar graças ao gol de Iago Maidana, o time chegou a virar com Willian e Zé Rafael, mas Lucas Mugni definiu o jogo, marcado pelas expulsões de Sander e do próprio Zé Rafael.

O resultado é amargo para o Verdão, que desperdiçou a chance de colar no líder Internacional, mesmo com um jogo a menos. A equipe tinha a partida sob controle, até o camisa 8 receber o cartão vermelho, bastante contestado pelos palmeirenses.

Com 17 pontos, a equipe de Vanderlei Luxemburgo está na quinta colocação, a três do Colorado. O Sport, com 11, é o 14º.

O Palmeiras jogará neste meio de semana a Copa Libertadores: quarta (16), visita o Bolívar (BOL). O próximo jogo pelo Brasileirão será domingo (20), às 16h, contra o Grêmio. Já o Leão da Ilha receberá o Fluminense, também no domingo, às 20h30.

ZÉ RAFAEL FAZ GOLAÇO, RECEBE VERMELHO E SAI NA BRONCA

Zé Rafael fez um golaço para virar o placar em favor do Palmeiras, ainda no primeiro tempo do Allianz Parque. Um dos destaques da equipe nas últimas duas vitórias, o camisa 8 acertou um forte chute de fora da área, perto do ângulo esquerdo da meta do Sport. A atuação acabou atrapalhada, porém, pelos cartões. Ele recebeu o primeiro amarelo para acabar com um contragolpe do Leão da Ilha, que já cobrava uma expulsão - o árbitro Diego Pombo Lopez, porém, só deu amarelo. Minutos depois, considerou que ao colocar a mão no peito do adversário, o meio-campista mereceu o segundo cartão e, consequentemente, o vermelho.

SANDER ERRA EM GOL DO PALMEIRAS E TAMBÉM É EXPULSO

Sander teve atuação desastrosa no Allianz Parque. Ainda que tenha iniciado a jogada do pênalti do Sport, o lateral-esquerdo também errou o passe para o goleiro Luan Piolli que gerou o empate do Palmeiras. No fim do primeiro tempo, ainda cometeu falta dura em Wesley e foi expulso pelo árbitro Diego Pombo Lopez.

CRONOLOGIA DO JOGO

O Palmeiras teve mais posse de bola desde o começo da partida, mas se descuidou no primeiro contra-ataque bem armado do Sport. Wesley acabou cometendo pênalti em Patric, e Iago Maidana abriu o placar no início da partida. O erro de passe Sander, porém, fez com que Willian se antecipasse ao goleiro do Leão para tocar na saída dele e empatar. Zé Rafael, com o belo gol antes do intervalo, deixava o Palmeiras à frente e em situação confortável, ainda mais ao ficar com um jogador a mais.

Willian teve outra chance para marcar o terceiro no início da etapa final em uma partida até então sob controle dos mandantes. A expulsão de Zé Rafael deu confiança ao Sport, que chegou novamente ao empate em boa jogada de Rogério e finalização de Lucas Mugni.

O Palmeiras foi para o abafa na parte final do jogo e teve chances para marcar o terceiro. Willian, já nos acréscimos, tirou o goleiro Luan Piolli da jogada, mas tentou o passe. Foi a última grande oportunidade no empate em 2 a 2 no Allianz Parque.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Bruno Henrique), Luan, Vitor Hugo e Viña; Ramires (Danilo), Gabriel Menino (Marcos Rocha) e Zé Rafael; Lucas Lima (Gabriel Silva), Wesley (Veron) e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SPORT

Luan Piolli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Ronaldo Henrique (Marcão), Ricardinho (Bruninho) e Lucas Mugni (João Igor); Leandro Barcia (Rogério), Marquinhos e Hernane (Luciano). Técnico: Jair Ventura

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Oberto da Silva Santos (PB)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Ramires (PAL); Ronaldo Henrique (SPO)

Cartão vermelho: Zé Rafael (PAL); Sander, Rogério, Marquinhos (SPO)

Gols: Iago Maidana, aos 11 minutos do primeiro tempo (0-1); Willian, aos 28 minutos do primeiro tempo (1-1); Zé Rafael, aos 41 minutos do primeiro tempo (2-1); Lucas Mugni, aos 19 minutos do segundo tempo (2-2)