Esporte Palmeiras cede empate ao Botafogo antes de embarcar para o Mundial Resultado na tarde desta terça-feira (2) não teve efeitos práticos mais profundos na tabela do Campeonato Brasileiro

Campeão da Copa Libertadores no último final de semana, o Palmeiras obteve um empate no dia de seu embarque para a disputa do Mundial. Horas antes da partida rumo ao Qatar, a equipe recebeu o Botafogo, no Allianz Parque, e ficou no 1 a 1. Emerson Santos e Rafael Navarro marcaram os gols. O resultado na tarde desta terça-feira (2) não teve efeitos práticos mais p...