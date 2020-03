Esporte Palmeiras cede empate à Ferroviária e perde chance de assumir a liderança O resultado mantém o Palmeiras na vice-liderança da chave, com 18 pontos - um a menos que o Santo André

O Palmeiras desperdiçou uma ótima chance de assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista e também da classificação geral. Após o Santo André perder em casa para o Oeste, bastava uma vitória em casa sobre a Ferroviária. O time de Vanderlei Luxemburgo pecou pelas oportunidades de gol perdidas e ficou no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, neste sábado, no Allianz P...