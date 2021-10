Esporte Palmeiras busca virada contra o Sport e volta à vice-liderança do Brasileiro Com o resultado, a formação dirigida pelo português Abel Ferreira voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 49 pontos, 10 a menos do que o líder Atlético-MG

Gustavo Scarpa foi novamente decisivo para o Palmeiras mesmo sem balançar as redes nesta segunda-feira (25), contra o Sport. Saíram dos pés do camisa 14 as duas batidas de escanteio que levaram o time alviverde à virada no Allianz Parque, onde os donos da casa venceram por 2 a 1 --Luiz Adriano e Felipe Melo fizeram os gols. Leandro Barcia havia aberto o placar. Com o resu...