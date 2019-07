Esporte Palmeiras busca empate com Godoy Cruz na Argentina e contém princípio de crise Duelo de volta será na próxima terça-feira (30), na Arena Palmeiras

O Palmeiras saiu atrás, mas reagiu e empatou com o Godoy Cruz por 2 a 2 nesta terça-feira (23), fora de casa, em Mendoza, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado é bom para o time brasileiro que agora pode até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 que avançará à próxima fase por causa da regra de desempate através do gol fora de casa. ...