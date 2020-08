Esporte Palmeiras bate Ponte e faz dérbi com Corinthians na final do Paulista Além de tentar quebrar um incômodo jejum de 12 anos sem levantar o troféu estadual, o alviverde joga para evitar o tetracampeonato inédito por parte dos alvinegros

O Palmeiras conquistou vaga na final do Campeonato Paulista ao derrotar a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo (2), no Allianz Parque. O gol da vitória foi do garoto da base Patrick de Paula. Na decisão, o Palmeiras fará dérbi contra o Corinthians, repetindo duelo que aconteceu na decisão de 2018 que terminou com título alvinegro. Para ir à final, os corintianos vencer...