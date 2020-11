Esporte Palmeiras bate o Fluminense por 2 a 0 e embala a oitava vitória consecutiva A próxima partida do Verdão no Brasileiro será sábado que vem (21), às 21h, contra o Goiás, fora de casa. Já o Tricolor visita o Internacional no Beira-Rio, domingo (22), às 18h15

O Palmeiras venceu neste sábado (14) o Fluminense por 2 a 0, no Allianz Parque, e engatou o oitavo triunfo consecutivo na temporada. Com dois gols de Raphael Veiga, o Verdão levou a melhor em um confronto direto, entre duas equipes que brigam pelo G4 após 21 rodadas no Campeonato Brasileiro. Desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras perdeu para o Fort...