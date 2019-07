Esporte Palmeiras bate Inter e fica em vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil Meia Zé Rafael, de cabeça, fez o único gol da vitória alviverde em São Paulo

O Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e largou na frente na briga por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Zé Rafael marcou o gol do triunfo ainda no primeiro tempo e deixou o time a um empate da classificação - o duelo de volta será na próxima quarta-feira em Porto Alegre. Antes disso, os times voltam a campo no ...