Palmeiras bate Fortaleza fora de casa e mantém perseguição ao líder Flamengo

Com futebol nada brilhante e gol de bola parada, o Palmeiras somou neste domingo, no Castelão, três pontos muito importantes no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ganhou por 1 a 0 do Fortaleza e se manteve firme na disputa pelo título da competição. Em uma rodada que teve vitória do líder Flamengo no sábado, o resultado na capital cearense é fundamental para s...