Palmeiras bate Bragantino na estreia de Abel Ferreira e avança na Copa do Brasil

O Palmeiras atuou pela primeira vez sob comando do português Abel Ferreira e avançou sem sustos às quartas de final da Copa do Brasil. O time alviverde venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite de quinta-feira (5), no Allianz Parque, e confirmou sua classificação. Após um triunfo por 3 a 1 no jogo de ida, a equipe paulistana entrou em campo com vantagem confor...