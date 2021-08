Esporte Palmeiras atropela o São Paulo na Libertadores e volta à semifinal Alviverde marcou gols sobre o tricolor com Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula

O Palmeiras disputará as semifinais da Copa Libertadores mais uma vez. Num jogo tranquilo, o clube quebrou uma escrita de sucessos tricolores no clássico pelo torneio e, nesta terça-feira (17), venceu por 3 a 0, no Allianz Park, com gols de Raphael Veiga, Dudu e Patrick de Paula, responsável pelo empate no primeiro jogo. Ídolo palmeirense, Dudu marcou seu primei...