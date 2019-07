Esporte Palmeiras arranca empate com o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão

São Paulo e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1 em um bom clássico disputado na noite deste sábado, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor estacionou em nono lugar na tabela, com 15 pontos, enquanto a equipe alviverde viu a vantagem na liderança cair para três pontos por conta da vitória do Santos sobre o Bahia - está com 26. O gol s...