Palmeiras aprova orçamento e prevê verba de R$ 50 milhões para reforços

O Palmeiras aprovou na noite de terça-feira, em reunião do seu Conselho Orientação e Fiscalização (COF), o orçamento do departamento de futebol para 2020. A previsão do clube aponta receitas de R$ 600 milhões, redução de 14% nos gastos com o departamento de futebol, superávit de R$ 12 milhões e verba de contratações entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões. Os números foram apr...