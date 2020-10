Esporte Palmeiras anuncia contratação do técnico português Abel Ferreira Para tirar o profissional da Europa, além de chegar a um acordo com ele, a diretoria alviverde precisou negociar com o PAOK, da Grécia

O Palmeiras anunciou a contratação do treinador Abel Ferreira para a vaga de Vanderlei Luxemburgo, demitido há duas semanas. O português de 41 anos comandou o PAOK pela última vez nesta quinta-feira (29), em jogo válido pela Liga Europa, e se despediu do clube grego. Para tirar o profissional da Europa, além de chegar a um acordo com ele, a diretoria alviverde precis...