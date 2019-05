Esporte Palmeiras anuncia acordo com Rede Globo para transmissão do Brasileirão Após meses de impasse nas negociações, as duas partes entraram em acordo que valerá de 2019 para 2024. Mas, e o Cartola FC?

O Palmeiras confirmou nesta quinta-feira que fechou acordo com a Rede Globo para transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro tanto para TV aberta como para o pay-per-view. Após meses de impasse nas negociações, as duas partes entraram em acordo que valerá de 2019 para 2024. A partir de agora, todos os compromissos do time terão exibição na TV. "Tivemos os nossos p...