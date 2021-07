Esporte Palmeiras amplia invencibilidade contra Fluminense e mantém liderança do Brasileiro

Em um jogo no qual teve certa dificuldade para criar boas jogadas, o Palmeiras contou com um gol contra para vencer o Fluminense por 1 a 0, na noite de sábado (24), no Allianz Parque. Foi o bastante para os palmeirenses manterem a invencibilidade contra o rival em sua arena, onde o time carioca nunca conseguiu ganhar. Agora, são oito duelos desde a inauguração do est...