Esporte Palmeiras alega 'diferenças financeiras' para falta de acordo com a TV Globo No comunicado, assinado pelo presidente do clube, Mauricio Galiotte, o Palmeiras confirmou que o principal motivo por não ter assinado com a Globo é a divergência financeira entre o clube e a emissora

No dia da abertura do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras divulgou uma nota oficial em que afirma que não chegou a um acordo com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato, para ter seus jogos exibidos na TV aberta e, também, no pay-per-view. No comunicado, assinado pelo presidente do clube, Mauricio Galiotte, o Palmeiras confirmou que o princ...