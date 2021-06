Esporte Palmeiras afasta Lucas Lima após atleta ser flagrado em festa clandestina Nas imagens, o meia admite estar errado. "Errei, errei, perdão." O jogador ouviu ameaças de homens que estavam presentes na festa: "Você vai embora do Palmeiras, você é safado"

O meia Lucas Lima, do Palmeiras, foi afastado do elenco por tempo indeterminado após ser flagrado por torcedores em uma festa clandestina na madrugada desta sexta-feira (18). Em vídeos divulgados nas redes sociais, o atleta é confrontado por palmeirenses, irritados com a presença dele no local. Nem o jogador nem os torcedores usavam máscaras. Nas imagens, o ...