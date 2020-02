Esporte Palmeiras admite que hackers vazaram dados pessoais de sócios-torcedores Em nota oficial, o clube lamentou o episódio e explicou que prestadora do serviço do sistema de venda, a FutebolCard, teve uma falha na proteção dos dados cadastrais

O Palmeiras afirmou nesta quarta-feira que alguns membros do programa de sócio-torcedor Avanti tiveram os dados expostos na internet após uma ação de hackers. A informação foi revelada pelo site The Hack. Em nota oficial, o clube lamentou o episódio e explicou que prestadora do serviço do sistema de venda, a FutebolCard, teve uma falha na proteção dos dados cadastrais. ...