Esporte Palmeiras acumula R$ 57 milhões com vendas e fica perto da meta prevista para ano No fim do ano passado, o Palmeiras estipulou na previsão orçamentária para 2020 receber até R$ 60 milhões com as negociações de saídas de jogadores nesta temporada

Mesmo ainda sem anunciar reforços, o Palmeiras tem motivos para comemorar as movimentações durante a atual janela de transferências. As negociações conduzidas pela diretoria para a saída de jogadores já renderam cerca de R$ 57,5 milhões. A última delas foi o acordo com o Barcelona pelo volante Matheus Fernandes. Entre operações de venda e empréstimos, o montante recebido é...