Esporte Palmeiras acorda no segundo tempo e goleia o Ituano na estreia no Paulistão O resultado embala o time alviverde para o clássico contra o São Paulo, no domingo (26)

Depois de um primeiro tempo fraco, o Palmeiras acordou na etapa final e goleou o Ituano por 4 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Novelli Junior, na estreia das equipes no Campeonato Paulista. Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian garantiram a vitória no jogo em que marcou o retorno oficial de Vanderlei Luxemburgo ao comando da equipe. O resultado embala o Pa...