Palmeiras é recebido com festa da torcida e aglomeração em embarque

O embarque da delegação do Palmeiras neste quarta-feira (27) para o Rio de Janeiro, sede da final da Copa Libertadores, contou com festa de torcedores presentes no aeroporto internacional de Guarulhos. Palmeirenses se aglomeraram nos arredores do local e exibiram bandeiras do clube. Muitos não usavam máscara. O elenco do Palmeiras realizou um treino tático durant...