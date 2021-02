Esporte Palmeiras é impedido de inscrever Breno Lopes para Mundial de Clubes Jogador não pôde ser incluído porque foi contratado em novembro do ano passado, quando a janela de transferências internacionais da entidade estava fechada

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (1º) a lista dos jogadores inscritos no Mundial de Clubes. O Palmeiras vai disputar o torneio no Qatar sem o atacante Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores contra o Santos, no último sábado (30). Cada uma das seis equipes participantes relacionou 23 atletas. Apesar das consultas do time brasileiro à Fifa, Lopes, reserv...