Esporte Palestino x Atlético-GO: desafio de ineditismo Atlético-GO busca 1ª vitória fora do País para se manter na briga por classificação

O Atlético-GO viajou para Santiago, capital do Chile, com um objetivo claro na bagagem - conquistar a primeira vitória internacional na segunda vez em que atua no exterior. O Dragão jogará pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana e terá, pela frente, o Palestino, centenário clube do futebol chileno que também precisa de um resultado positivo ao atuar em casa. A partida será ...