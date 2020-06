Esporte Palco de recordes, Maratona de Berlim anuncia cancelamento da edição 2020 De acordo com a organização, a decisão de cancelar o grande evento foi tomada "após longa avaliação e diversas discussões". A prova estava agendada para 27 de setembro

Poucas horas após o anúncio do cancelamento da Maratona de Nova York, a organização da Maratona de Berlim seguiu pelo mesmo caminho e anunciou que neste ano não haverá corrida num dos palcos mais famosos do atletismo mundial. Os últimos sete recordes mundiais da tradicional prova foram batidos na capital alemã. De acordo com a organização, a decisão de cancelar o gran...