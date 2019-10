Esporte Pais de jogadores torcem pelo sonho dos filhos e curtem Mundial sub-17

O Equador saiu de campo derrotado pela Nigéria, por 3 a 2, pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial sub-17. Apesar do resultado ruim, que impediu a classificação antecipada às oitavas de final, dois torcedores equatorianos eram só orgulho. Segundo Mercado, de 40 anos, é pai do atacante John Mercado e veio de Guayaquil para ver de perto o filho em campo em sua primei...