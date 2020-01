Esporte Pai pela segunda vez, Jorginho prevê ano positivo no Atlético-GO O segundo filho do meia do Dragão, o pequeno Jorge Emanuel, nasceu na quinta-feira (16): “Eu cheguei primeiro que minha esposa no hospital”

O meia Jorginho, do Atlético-GO, teve uma quinta-feira (16) agitada. Depois do treino da manhã, o jogador foi liberado para acompanhar o nascimento do seu segundo filho. O pequeno Jorge Emanuel. “Não tem sentimento melhor de um filho nascer. Ontem (quinta-feira), por volta das 11h30 minha esposa (Gleicy Kelly) avisou que passou mal. Eu cheguei primeira que minha...