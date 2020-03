Esporte Pai pela primeira vez, lateral do Goiás celebra momento Aos 23 anos, Jefferson diz viver o melhor momento da vida após nascimento da pequena Antonella. Como jogador, sonha com título da Série A

Como jogador, o lateral esquerdo Jefferson, do Goiás, já viveu a experiência de ser campeão goiano em três ocasiões, foi titular na posição no retorno da equipe à Série A e possui objetivos que o motivam a crescer como atleta. A rotina de treinos e jogos, no entanto, precisou dar um pausa por causa da pandemia do coronavírus, que ocasionou nas paralisações das competi...