Esporte Pai dos goleiros Alisson e Muriel morre afogado em barragem Corpo foi encontrado por volta das 22h50 por amigos e funcionários da propriedade da família, segundo o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul-RS

José Agostinho Becker, de 57 anos, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (24) após desaparecer em uma barragem na região de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada com a assessoria de Alisson e com a polícia local. A Polícia Civil de Lavras do Sul...