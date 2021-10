Esporte Pai de segunda viagem, Tadeu vê elenco do Goiás fechado com Marcelo Cabo Goleiro esmeraldino acompanhou nascimento do filho Heitor na tarde desta sexta-feira (1º/10) e seguiu para último treino de preparação para encarar o Vitória

Se a fase do Goiás não está das melhores em campo, o goleiro Tadeu teve um motivo especial para sorrir nesta sexta-feira (1º/10). O jogador esmeraldino acompanhou o nascimento de Heitor, seu segundo filho. Motivado com a chegada do pequeno, Tadeu espera retomar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o jogador acredita na união do elenco p...