Reserva no Vila Nova, o goleiro Cleriston viajou na quarta-feira (18) para a cidade dele, Pradópolis, no interior de São Paulo, que fica a cerca de 30km de Ribeirão Preto. Em casa, ao lado da família, Cleriston improvisa para se manter em forma física e, ao mesmo tempo, se desdobra para acompanhar o nascimento do primeiro filho, Bernardo, previsto para o dia 2 de abril.

A empolgação e a ansiedade pela chegada da criança contrastam com outra preocupação, pois o parto do bebê será em Ribeirão Preto, que já tem casos de coronavírus registrados, mas o hospital onde ocorrerá o procedimento mandou mensagem, ao atleta, comunicando que, nesta segunda-feira (23), o ultrassom está cancelado. Os riscos de contaminação, pelo coronavírus, mudaram a rotina hospitalar no País. Cleriston se angustia com tudo isso e com o estado de saúde da mulher, Isabela.

"Fico preocupado. É o meu primeiro filho. É final de gravidez, precisamos saber se está tudo bem, se o bebê está colado, como está, se será preciso fazer cesariana. Eu estou preocupado", repetiu o jogador vilanovense, que pretende buscar solução, ao impasse, nesta semana. Segundo ele, boa parte dos partos da cidade dele e de outras, vizinhas, são realizados em Ribeirão Preto. "Dependemos disso. É como disse, é fase final de gravidez e não podemos ficar nessa angústia. Espero que tudo possa dar certo para que meu filho nasça com saúde e minha esposa fique bem", frisou o goleiro.

Além dessa preocupação com o parto e a saúde da família, Cleriston tem procurado improvisar, em casa, para fazer treinos. Como a posição dele requer treinos bem mais específicos, não é fácil lidar com a falta de espaço e material de trabalho. "Até na praça da igreja matriz, aqui perto de casa, está proibido treinar, fazer qualquer coisa. A polícia não deixa, dispersa todo mundo. Então, tenho de me virar aqui, dentro de casa", contou o goleiro. Segundo ele, até o pai chutou "umas bolas" para que o filho e goleiro se exercitasse, na tarde deste domingo (22), no quintal da casa. Cadeira, tijolos, tudo que criar uma situação para que seja possível se exercitar, será usado no período de confinamento do goleiro vilanovense.

Sobre as mudanças que estão ocorrendo no elenco do Vila Nova, nos últimos dias, Cleriston disse que ficou sabendo pela imprensa, pois já havia viajado para Pradópolis. "Eu fiquei surpreso, pois não sabia de nada. Torço pelos companheiros (jogadores liberados), mas se a diretoria decidiu, temos de acatar. Espero que os que vierem (contratações) supram aquilo que o clube, a comissão técnica esperam", comentou. Ao mesmo tempo, o goleiro lamenta a paralisação do Goianão e do futebol brasileiro e mundial.

"No nosso caso, foi muito ruim. Nosso time estava evoluindo com o professor Bolívar (técnico). Vínhamos de vitória, estávamos numa crescente e, com tudo isso, agora, não sabemos nem como ficará. Viajei para ficar aqui até nesta segunda (23), mas depois o clube avisou que a paralisação será até dia 3 (abril). Estou em casa, perto da minha família, mas ninguém quer passar por isso que todos estão passando, confinados e com medo", argumentou Cleriston, de 28 anos.