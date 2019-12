Esporte Pai de primeira viagem, Brunão quer apresentar filha à torcida Jogador projeta ganhar espaço na zaga titular e levar pequena, que ainda não nasceu, ao estádio

O motivo para voltar vai além de ser torcedor declarado do Vila Nova. Formado nas categorias de base do clube, o zagueiro Brunão, de 22 anos, espera o nascimento de sua primeira filha. Natural de Poconé-MT, a prioridade do zagueiro é criar a criança perto da família, na capital goiana. “Estou muito feliz, minha filha nasce em abril. É uma motivação maior. A família da mi...