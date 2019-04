Esporte Pai de Neymar diz que filho seguirá no PSG: 'Torcedores podem dormir tranquilos' Jogador tem contrato com clube parisiense até 2022, sua saída da equipe voltou a ser cogitada

Neymar Santos, pai e agente do atacante do Paris Saint-Germain, garantiu que o seu filho não tem a intenção de deixar o clube francês, com quem tem contrato até 2022. A saída do astro brasileiro da equipe parisiense voltou a ser cogitada nos últimos tempos por alguns veículos da imprensa europeia, mas ele deverá ter sua continuidade no clube confirmada para a temporada 2...