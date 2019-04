Esporte Pai de Neymar é recebido por Bolsonaro e Guedes para falar de processo no Carf O pagamento de impostos pelo atacante Neymar é acompanhado de perto pela Receita Federal pelo menos desde 2015. Naquele ano, a Receita multou o jogador em R$ 188 milhões em processo que investigava sonegação fiscal

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do atacanter Neymar, foi recebido nesta quarta-feira (17) pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para "prestar esclarecimentos" sobre processo contra o jogador, que será julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). De acordo com o Ministério da Economia, o pai do joga...