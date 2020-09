Esporte Pai admite chance de Messi ficar no Barça até 2021 para poder sair de graça A afirmação do agente ocorre um dia depois de uma reunião realizada entre ele e o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu

Jorge Messi, pai e agente do atacante Lionel Messi, revelou ao programa Deportes Cuatro que a possível permanência do jogador no Barcelona por mais uma temporada é uma opção que está sendo estudada. Assim, ele poderia sair de graça ao final do contrato. A afirmação do agente ocorre um dia depois de uma reunião realizada entre ele e o presidente do clube catalão, Josep ...