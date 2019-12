Esporte Paciência é marca do Goiás no mercado para reforçar elenco Especulações dão conta do interesse do clube goiano por jogadores da Chapecoense e do América-MG

O Goiás segue com o discurso de ser paciente no mercado. O time esmeraldino ainda não anunciou contratações para a temporada 2020, mas muitos nomes têm sido oferecidos por empresários, de acordo com o presidente Marcelo Almeida, que reforça a ideia de não ter pressa em busca de novos atletas. “Temos de buscar jogadores que se adequem à nossa realidade e que queiram e...