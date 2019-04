Esporte Pablo volta aos treinos no São Paulo e deve jogar o clássico com o Palmeiras Pablo é o artilheiro do São Paulo na temporada, com gols quatro gols. A última vez que ele marcou, porém, foi na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no dia 3 de março

Ausente de todos os treinos que o São Paulo realizou nesta semana por causa de dores na panturrilha, o atacante Pablo voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (5) no CT da Barra Funda. Com isso, sua presença no clássico diante do Palmeiras, domingo (7), às 16 horas, no Allianz Parque, pelas semifinais do Paulistão, está praticamente confirmada. O treino foi f...