Esporte Pablo volta a treinar com bola e pode reforçar o São Paulo

Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito sofrida no dia 13 de julho, o atacante Pablo voltou a treinar com bola nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. Ele pode ficar à disposição para o jogo contra o Internacional, no sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão. Pablo participou normalmente da atividade em campo re...