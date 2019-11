Esporte Pablo Marí já pensa no Mundial e quer mais esse título para o Flamengo "Vamos lutar para chegar à final e tentar ganhar a competição. Demonstramos que em um jogo pode acontecer qualquer coisa", declarou o defensor espanhol

Dois dias após um fim de semana recheado de títulos, o zagueiro Pablo Marí quer mais no Flamengo. Nesta terça-feira (26), ele mostrou que já está pensando no Mundial de Clubes da Fifa e garantiu estar confiante, apesar de reconhecer as dificuldades do torneio, que tem como um dos favoritos o Liverpool, atual campeão europeu. "Logo vamos pensar no Mundial. O Liverpool...