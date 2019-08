Esporte Pablo Marí defende presença de Cuéllar no Flamengo contra o Inter no Beira-Rio O jogador colombiano foi reintegrado pelo clube na segunda-feira, depois de ter sido inicialmente afastado por tempo indeterminado na última sexta

Um dia antes de o Flamengo enfrentar o Internacional no confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, o zagueiro espanhol Pablo Marí defendeu nesta terça a presença do volante Cuéllar na equipe carioca que será escalada pelo técnico Jorge Jesus em Porto Alegre. O jogador colombiano foi reintegrado pelo clube ...