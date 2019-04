Esporte Pablo desfalca o São Paulo por seis semanas para cirurgia na região lombar Jogador se machucou durante as quartas de final do Paulistão, contra o Ituano, e agravou lesão após as semifinais diante do Palmeiras

O atacante Pablo será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (17) para a retirada de um cisto artrossinovial na região lombar da coluna. Com isso, o atacante do São Paulo está fora da decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, neste domingo (21), na Arena Corinthians, na capital. O período de recuperação é de, no mínimo, seis semanas. "É um procedimento m...