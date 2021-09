Esporte Público e cerveja são liberados em estádios de BH, mas cenário ainda é de incerteza Portaria foi assinada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado

Agora é oficial. Nesta quarta-feira (15), dia em que o Atlético-MG entra em campo para encarar o Fluminense, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou a portaria 0458/2021 que autoriza o retorno de público aos estádios na capital mineira. Contudo, o time alvinegro ainda contará com o auxílio do DJ para representar sua torcida n...