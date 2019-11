Esporte Pênaltis viram dor de cabeça para Atlético-GO na reta final Dragão sofre com penalidades nos últimos jogos. Nas 4 chances, foram 3 cobradores e defesas de goleiros. No empate em Pelotas, lateral erra cobrança

“Pênalti é uma coisa tão importante que quem deveria bater é o presidente do clube.” Frase atribuída a Nenem Prancha, personagem do futebol brasileiro (foi técnico, roupeiro e olheiro) criativo ao expressar as situações do mundo da bola. Nos jogos recentes do Atlético, pênalti virou sinônimo de drama, incerteza e defesa do goleiro. Nas últimas cinco rodadas da Série B, o t...