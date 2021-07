Esporte Pâmela Rosa lidera skate nacional rumo ao pódio olímpico Natural de São José dos Campos (SP), a skatista foi campeã mundial em 2019 e possui 2 ouros, 3 pratas e 2 bronzes nos X Games, a Olimpíada radical

Uma das novidades da Olimpíada de Tóquio-2020, o skate chega com grande expectativa de sucesso dos atletas brasileiros. Nas modalidades street e park, o país conta com 12 atletas, todos com chances de brigar pelas medalhas. Mas é o street feminino que atrai as atenções por causa do trio a ser enviado a Tóquio, liderado por Pâmela Rosa, 23, e com Rayssa Leal, 13, e ...