Esporte Pâmela Rosa e Rayssa Leal fazem dobradinha brasileira no Mundial de Skate Street Brasileiras levaram o público no Anhembi, em São Paulo, ao delírio. A japonesa Aori Nishimura fechou o pódio da competição

As skatistas brasileiras Pâmela Rosa, de 20 anos, e Rayssa Leal, de apenas 11, fizeram uma dobradinha na etapa de São Paulo do Mundial de Skate Street, para delírio do público, que compareceu em peso a pista especialmente montada para o evento, no Anhembi. Pamela, que usou a camisa da seleção brasileira de futebol, ficou com a vitória e Rayssa foi a segunda colocada. A...