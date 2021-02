Esporte Ouro no Rio e classificado para Tóquio, Bruno Schmidt é internado com Covid-19 O jogador de 34 anos foi campeão mundial em 2015 e, depois, campeão olímpico em 2016, com Alison. Ele está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Medalhista de ouro no vôlei de praia na Olimpíada do Rio, Bruno Schmidt está internado com Covid-19 em um hospital de Vila Velha, conforme divulgou a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). A entidade não deu maiores detalhes sobre o caso, informando que ele não disputará uma etapa do Circuito Brasileiro esta semana. "O atleta está internado para tratamento de um ...