Esporte Ouro no Pan de Lima abre portas e tenista João Menezes já sonha alto no circuito

João Menezes nunca foi um dos juvenis mais badalados do tênis brasileiro. O mineiro de 22 anos teve uma trajetória discreta, assim como é sua personalidade, sem manchetes e títulos de peso também em seu início no profissional. Ao menos até este ano. Tudo mudou a partir do ouro conquistado nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A medalha dourada veio acompanhada d...